В четверг, 14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 72 года. Политики, журналисты и обычные американцы поздравляют его в соцсетях.

Обычно, свой День рождения Трамп отмечает в кругу семьи. В 2017 году организацией праздника занималась его жена Мелания. Тогда она разослала письма всем "верным друзьям" президента США с просьбой помочь сделать этот день действительно незабываемым.

Сегодня же с самого утра 45-го президента США поздравил оссекретарь Помпео со своей супругой Сьюзан. Он пожелал президенту Трампу силы и стойкости в работе над продвижением интересов американского народа.

"Я преклоняютсь, чтобы служить под вашим руководством в интересах нашего народа", - написал глава Госдепа США.

Фото: twitter.com/SecPompeo

Жена вице-президента США Майка Пенса, "вторая леди" - Карен пожелала Дональду Траму от себя и от мужа - очень счастливого Дня рождения.

Фото: twitter.com/SecondLady

"Наслаждались поездкой в Белый дом на день рождения президента Трампа! Мы хотели бы пожелать вам счастливого дня рождения лично от группы Огайо FFA", - написали учащиеся одного из американских учебных заведений.

Headed to tour the White House on President Trump’s birthday! @realDonaldTrump we would love to wish you a happy birthday in person from this group of Ohio FFA Members! #MAGA pic.twitter.com/E3HYbbIydc