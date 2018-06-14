В четверг, 14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 72 года. Политики, журналисты и обычные американцы поздравляют его в соцсетях.

Обычно, свой День рождения Трамп отмечает в кругу семьи. В 2017 году организацией праздника занималась его жена Мелания. Тогда она разослала письма всем "верным друзьям" президента США с просьбой помочь сделать этот день действительно незабываемым.

Сегодня же с самого утра 45-го президента США поздравил оссекретарь Помпео со своей супругой Сьюзан. Он пожелал президенту Трампу силы и стойкости в работе над продвижением интересов американского народа.

"Я преклоняютсь, чтобы служить под вашим руководством в интересах нашего народа", - написал глава Госдепа США.

Фото: twitter.com/SecPompeo

Жена вице-президента США Майка Пенса, "вторая леди" - Карен пожелала Дональду Траму от себя и от мужа - очень счастливого Дня рождения.

Фото: twitter.com/SecondLady

"Наслаждались поездкой в Белый дом на день рождения президента Трампа! Мы хотели бы пожелать вам счастливого дня рождения лично от группы Огайо FFA", - написали учащиеся одного из американских учебных заведений.

Headed to tour the White House on President Trump’s birthday! @realDonaldTrump we would love to wish you a happy birthday in person from this group of Ohio FFA Members! #MAGA pic.twitter.com/E3HYbbIydc — St. Marys FFA (@smridersffa) 14 червня 2018 р.

Видео: twitter.com/smridersffa

Президента США также поздравил Даррион Вильямс, который хочет стать новым главой Белого дома на выборах 2040 года. Он опубликовал фотографию с Дональдом Трампом в молодости.

Фото: twitter.com/iAMDarrionW

Сам Дональд Трамп опубликовал поздравления с национальным праздником - Днем флага, который сегодня отмечается в США.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Однако даже в свой День рождения президент США не забыл про политических оппонентов из Демпартии и "охоту на ведьм" о расследовании неподтвержденного вмешательства России в президентские выборы. С самого утра в Twitter он начал "разносить" демократов.

"Теперь, когда я вернулся из Сингапура, где мы достигли отличного результата в отношении Северной Кореи, должен с грустью вернуться к "Охоте на ведьм", всегда помня о том, что не было никакого сговора и никаких помех (расследованию - Прим.Ред.) сфабрикованного Не преступления

Таким образом, представители Демпартии создают фальшивое преступление, сговор с русскими, платят целое состояние, чтобы заставить его казаться реальным, (организуют - Прим.Ред.) незаконную утечку секретной информации Коми (экс-главы ФБР - Прим.Ред.) , чтобы назначить специальный совет, а затем сговариваются, чтобы эту кучу мусора вылили в жизнь в фейковых новостях!

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", политики Норвегии номинировали Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По данным телерадиокомпании, инициаторами выдвижения Трампа на премию стали два члена норвежской Партии прогресса.

Напомним, что после встречи с лидером КНДР Трамп пожелал всему миру спать спокойно.