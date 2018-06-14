В четверг, 14 июня, в Киеве на Чернобыльской взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

На опубликованных фото видно, что на месте инцидента находятся сразу три машины скорой помощи.

"Только что на Чернобыльской, 4/56, в припаркованном автомобиле Волга что-то взорвалось. Местные жители говорят, что походило на газовый баллон, но утверждать пока рано. По предварительной информации, есть 4 пострадавших. Более точная информация о количестве пострадавших и их состояние устанавливается. На месте работают врачи, правоохранители и спасатели", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Позже в полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали четверо детей.

Эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

"Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", - сказано в сообщении полиции.

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