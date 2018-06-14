Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала мифами распространенные среди украинцев способы улучшения здоровья.

Как написала она на своей странице в Facebook, некоторые настолько хотят быть здоровым, что даже готовы поверить в чудодейственность самых абсурдных с точки зрения медицины способов.

По мнению Ульяны Супрун, сода - не методика лечения.

Глава Минздрава отмечает, что употребление соды для улучшения обмена веществ или кислотно-щелочного баланса, чаще всего просто с водой и натощак - плохая идея. Длительное употребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия в противовес уменьшения уровня калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже до таких осложнений, как отек мозга.

"Если регулярно пить соду длительное время, кислотность желудка повысится. Такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто вызывают экстренные осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение, помочь при которых часто возможно только хирургически и в условиях реанимации", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Перекись водорода бессильна не только от микробов

"Другая угрожающая "интернет-таблетка" касается употребления перекиси водорода. Данная методика не имеет доказательной базы для применения, кроме "мнения одного автора-профессора", и довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом", - рассказала Супрун.

Расторопшу оставьте для огорода

По словам и.о. министра здравоохранения, довольно часто люди допускают ошибки, когда сами себе назначают желчегонные средства. Особенно это касается пациентов с уже установленной желче-каменной болезнью - им вообще противопоказано употреблять любые средства, которые содержат травы с желчегонными свойствами, например, расторопшу.

"Такое "лечение" может привести к обострению холецистита, выходу камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь", - пояснила Супрун.

Она отметила, что лучшим предотвращением желчнокаменной болезни являются регулярные полноценные завтраки с употреблением полезных жиров, небольшие перерывы между приемами пищи, отказ от кофе натощак. Также Супрун добавила, что большую роль на пути к крепкому здоровью играет действительно здоровое питание: необходимо есть много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белую муку.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала, можно ли вставить вылетающий диск назад в позвоночник.

Также мы сообщали, что Супрун вступилась за своего зама, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов".