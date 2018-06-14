Государство оплатит медицинским учреждениям и за пациентов, не заключили декларации с врачами первичного звена. Об этом на брифинге сказал председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко, передает Укринформ.

"Переход на новую модель финансирования предусматривает, что никто не останется без оплаты. Медучреждения имеют средства не только тех пациентов, которые заключили декларации с врачами, но и тех кто, пока их не заключил. Согласно постановлению о реализации государственных гарантий для первичной медицинской помощи имеется "зеленый" и "красный" списки. "Зеленый" список - это те, кто заключил декларации, расходы на них будут рассчитываться в соответствии с новой ставки в 370 грн с учетом возрастных коэффициентов. По пациентам, находящимся на территории обслуживания медучреждения, которые не заключили с врачом декларации, медучреждение будет получать 240 грн по старому тарифу. Но суммарно любое заведение, которое заключает декларации с пациентами, будет иметь часть, которая будет больше того, что они имели во 2 квартале (имеется в виду финансирование старой системы - Прим.Ред.) ", сказал Петренко.

Он отметил, что чем больше пациентов будут выбирать врачей медучреждения, тем больше финансирования по договору получит медучреждение, соответственно у него будет больше финансовых возможностей повысить оплату за работу медицинских работников.

В то же время Петренко подчеркнул, что независимо от того будут ли пациенты физически обращаться к врачу, средства за них все равно будут оплачены государством.

Он напомнил, что семейный врач может заключить 1800 деклараций, педиатр - 900, терапевт - 2000.

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