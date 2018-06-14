Украина в течение нескольких недель откроет визовые центры в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Об этом в четверг, 14 июня сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

Всего, в период с 15 июня по 1 августа в нескольких странах будут открыты 56 новых визовых центров, которые будут предоставлять иностранцам услуги по приему ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину. Восемь из них появятся в российских городах.

"Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта и тому подобное)", — говорится в опубликованном сообщении.

На данный момент между Россией и Украиной действует безвизовый режим. В тоже время, политики постоянно поднимают вопрос о необходимости введения виз для поездок россиян в Украину.

При этом с 1 января 2018 года при пересечении границы Украины иностранцами введен биометрический контроль, который действует для граждан 71 страны. Процедуре подвергаются и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными целями. Помимо этого, пересечение границы иностранцами стало возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению МИД России, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.

Фото: facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

Как сообщала "Страна", с 1 мая украинцы могут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз.

Новые правила будут действовать как в отношении туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами турагентств.

Отметим, что с 2017 года официальный Лондон не менее шести раз отказывал Киеву в переговорах об изменении действия визового режима или проблемах с выдачей виз.