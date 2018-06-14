Едва только поклонники порадовались за Брэда Питта, нашедшего новую любовь после болезненного расставания с Анджелиной Джоли, как пришла грустная новость. Возлюбленная актера, профессор архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман бросила его.

42-летняя израильтянка предпочла голливудской звезде миллиардера. Как сообщает нью-йоркское издание Page Six, минувшие выходные Нери провела в компании 52-летнего финансиста, миллиардера Билла Экмана.

Экман, глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management, во Франции участвовал в одном из любительских теннисных турниров. На трибуне за него горячо болела Нери Оксман.

После игры парочка отправилась на вечеринку. Билл Экман считается одним из самых завидных холостяков Америки: он в разводе, его состояние Forbes оценивает в 1,1 млрд. долларов.

Как сообщала "Страна", Суд обязал Джоли разрешить детям встречаться с Питтом.

Ранее мы писали, что Джоли встретила 43-й День рождения на аттракционах с детьми.

Также известно, что Джоли закрутила роман со звездой Marvel на 5 лет младше себя.

>