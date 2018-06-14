Анджелина Джоли возмущена тем, что СМИ распространяют информацию о процессе ее развода с Брэдом Питтом и таким образом создают ложную общую картину. Об этом сообщает The Daily Mail.

На днях появилась информация об определении Высшим судом в Лос-Андежлесе (США) для Джоли и Питта равного права на общение с биологическими и усыновленными детьми. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время.

Также некоторые СМИ распространяли информацию о том, что Анджелина Джоли может потерять опеку над детьми. Джоли выступила с официальным заявлением и отметила, что утечка информации вводит всех в заблуждение и не служит интересам их с Брэдом детей.

"С самого начала Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно провести последнее судебное заседание в частном порядке. Печально, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу отдельные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину", - говорится в официальном комментарии представителей Джоли.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы. Супруги разделят опеку над 6 детьми - 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокс. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.

Ранее "Страна" писала о том, что Джоли встретила 43-й День рождения на аттракционах с детьми.

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