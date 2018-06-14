Самым высокооплачиваемым футболистом мира признан Лионель Месси. Журналисты Forbes отмечают, что это произошло благодаря продлению осенью 2017 г. аргентинским нападающим выгодного контракта с "Барселоной".

Доход футболиста за год издание оценило в $111 млн, из которых на зарплату и бонусы пришлось $84 млн (что на 50% больше по сравнению с прошлым отчетным периодом), на доходы от рекламы – $27 млн.

Нападающий "Барселоны" опередил лидера прошлогоднего рейтинга Криштиану Роналду, который занял второе "денежное" место.

По оценкам Forbes, 33-летний Роналду заработал за год $108 млн ($61 млн – зарплата и премиальные, $47 млн – реклама). Контракт Роналду с "Реалом" действует еще три сезона и гарантирует ему более $60 млн, но игрок хочет явно больше, поэтому его будущее в клубе под вопросом, отмечает Forbes. Зато работа с брендами у Роналду выстроена идеально, указывает издание: рекламные доходы футболиста выросли на 34%.

Нападающий ПСЖ Неймар занял третье место в рейтинге, его доход оценен в $90 млн. Далее следуют Поль Погба ($29,5 млн), Луис Суарес ($26,9 млн), Серхио Агуэро ($23,5 млн), Анхель ди Мария ($22,6 млн), Килиан Мбаппе ($22,5 млн), Тиагу Силва ($22,4 млн), замыкает десятку Хамес Родригес ($16,8 млн).

При составлении рейтинга учитывались доходы футболистов с 1 июня 2017 г. по 31 мая 2018 г.

Как сообщала "Страна", сборная Аргентины прибыла в Россию на ЧМ-2018. В полете Месси и Со много шутили.

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