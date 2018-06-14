Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер намекнула на то, кто выживет в финале фантастического телепроекта. Об этом пишет портал Mashable.

В Instagram на фото, на которых отмечена Тернер, оказался снимок с головой лютоволка: тотемного животного семьи Старк, чью наследницу Сансу Старк актриса играет в сериале.

Фото: instagram.com

Также тату содержит надпись: "Стая выживает".

Это дает надежду на то, что оставшиеся в живых члены семьи Сансы переживут восьмой сезон сериала, в котором смерть главных героев - нередкое дело.

Рука на фото действительно принадлежит Софи Тернер - тату-мастер в подписи благодарит ее за встречу.

Восьмой и финальный сезон сериала "Игра престолов" по мотивам книжной саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" выйдет на канале HBO в 2019 году. В новом сезоне будет всего 6 эпизодов.

Ранее "Страна" писала о том, что актер призвал зрителей не верить слухам о финале сериала Игра Престолов.

Также мы сообщали, что НВО примет "безумные меры" для безопасности сценария заключительного сезона "Игры престолов".