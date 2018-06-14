В Харькове врио начальника облуправления Национальной полиции Сергей Чиж сообщил, что за последние 10 дней силовики получили более 20 сообщений о минировании зданий на улицах Алчевских, Свободы, Академика Проскуры и Богдана Хмельницкого, а также на Московском проспекте.

По словам правоохранителя, каждое обращение тщательно проверяется, однако пока что все "минирования" оказались ложными.

По собственной информации NewsRoom, злоумышленники "минируют" бизнес-центры с помощью писем, которые отправляют на электронные ящики официальных структур. Авторы писем находятся за пределами Украины.

В утреннем отчете обладминистрации об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили – здание "минировал" Александр Кирш.

Как рассказали СМИ в пресс-службе областного управления полиции, письмо, пришедшее на почту, действительно было подписано именем харьковского нардепа. Позже фамилию из отчета ХОГА убрали. Минирование оказалось ложным, факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 259 УК Украины ("заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва").

Сообщения также приходили с двух разных e-mail от абонентов с именами Захар Добрун и Захар Белый.

Как сообщала Страна, иностранца приговорили к 3 годам тюрьмы за "минирование" вокзала в Киеве.

Мы писали, что в СБУ заявили, что "минер" бизнес-центров Львова сидит в Омске.

Ранее в Одессе 19-летний студент с пьяных глаз "заминировал" полицейский участок.