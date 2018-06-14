Около 66% украинских мужчин уверены, что женщина должна стремиться им угодить, а 10% считают, что женщина должна терпеть насилие в семье.

Таковы результаты исследования "Современное понимание мужественности: отношение мужчин к гендерных стереотипов и насилия в отношении женщин", которое проводил Институт демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН (UNFPA), текст которого размещен на сайте UNFPA.

Согласно исследованию, хорошая жена по мнению 70% мужчин должна заботиться о доме и готовить для семьи.

Также 67% мужчин убеждены, что женщина должна быть покладистой, и ему должно принадлежать решающее слово в семье, а 63% мужчин утверждают, что жена должна заботиться о маленьких детей.

Фото: facebook.com

В соцсетях опро уже вызвал волну возмущений. "В общем, очень странный опрос. И если он релевантен общественному мнению, то, ребята, живем мы где-то в 16 веке. А если нет, то очень странную картину рисует министерство", - отмечает Денис Гороховский в Facebook.

Фото: facebook.com/den.gorohovsky

Ранее "Страна" сообщала, что семья Турчинова вышла на тропу войны с "гомодиктатурой".

Также Минобразования хочет убрать из школьных учебников слово "родители".