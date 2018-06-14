Ограбление магазина в Киеве возле Большой окружной дороги, которое произошло 9 июня, попало на камеры видеонаблюдения.

Видеозапись была опубликована на канале Alla Gedz в YouTube.

"Видео с видеокамер наблюдения в гастрономе в Киеве. Кража денег из ящичка под кассой. Если кто знает этих воров — помогите найти. Заявление в полицию подано", — говорится в сообщении канала

На видео хорошо видно, что до небольшого магазина на улице Литвиненко-Вольгемут зашли три человека — женщина и двое мужчин. Женщина рассчиталась за покупки иушла, а один из мужчин под видом покупателя начал отвлекать продавца. Пока она показывала "покупателю" товар в витрине в стороне от кассы, второй мужчина заглянул за прилавок, открыл ящичек под кассой и начал вытаскивать оттуда деньги.

Продавец заметила подозрительную активность возле кассы и подбежала ее закрывать, однако грабитель успел забрать часть денег.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с помощью камер-видеонаблюдения оперативно задержали грабителя-мотоциклиста.

Также полицейские поймали банду грабителей и "клофелинщиц", угощавшую жертв напитками с психотропом.