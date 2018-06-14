Организаторы марша равенства КиевПрайд-2018, который состоится 17 июня в Киеве, опубликовали инструкцию по безопасности для участников события.

"Важно трезво оценивать возможные риски участия в Марше и сделать осознанный выбор - посещать его или нет", - говорится в официальной инструкции.

Организаторы отмечают, что желающим поучаствовать в КиевПрайде-2018 не следует опаздывать, поскольку после объявленного времени начала мероприятия полицейские не будут пропускать людей через оцепление.

Помогать поддержанию безопасности на Марше будут волонтеры безопасности, который будут одеты в желтые жилетки.

"Обращайтесь к ним за любой помощью или информацией и беспрекословно следуйте их указаниям. Также просим сообщать им лично о любых нестандартных или опасных ситуациях. Волонтеры могут в целях безопасности попросить показать содержимое вашего рюкзака - пожалуйста, сделайте это добровольно", - говорится в инструкции.

На акцию организаторы советуют в обязательном порядке взять с собой:

Оригинал или копию документа, удостоверяющего личность;

Небольшой рюкзак [его советуют нести спереди, чтобы сделать невозможным захват сзади];

1-2 маленькие пластиковые бутылки с негазированной водой [организаторы просят не умываться водой при применении газового баллончика];

Снэки: энергетический батончик, яблоко, немного орехов или сухофруктов, шоколадные конфеты;

Деньги наличными - для такси, пополнения телефона и т.д.;

Заряженный мобильный телефон с деньгами на счету;

Запас медицинских препаратов, если человек нуждается в их регулярном применении;

Простую аптечку: бинт, салфетки, антисептик и прочее;

Записать номера такси - 579, 220, 309, 838, 229, 764 и пр. Номера близких, которым нужно позвонить в сложной ситуации;

Карту города (лучше в электронном виде) и расписание движения транспорта;

3-4 жетона на метро либо проездной, даже если участник не собирается им пользоваться;

Футболку, кепку или иную деталь одежды, чтобы переодеться после окончания мероприятия [для того, чтобы участника было труднее узнать и сделать пути отхода более безопасными].

Рекомендовано взять с собой:

Наручные часы, если не будет возможности использовать мобильный телефон;

Блокнот и ручку;

Солнцезащитный крем на водной основе.

Также организаторы КиевПрайда советуют участникам сообщить близким людям о планах посетить данное мероприятие и попросить их выйти на связь после окончания акции.

Участникам Марша советуют надеть удобную для бега обувь, полностью закрывающую ноги, а также одежду из натуральных тканей полностью закрывающую тело.

"Не одевайте вещи (до или после Марша) с надписями, слоганами, символами, по которым можно будет идентифицировать вашу причастность к Маршу. Флаги и плакаты можно доставать и разворачивать только когда вы находитесь в колонне Марша. Возьмите головной убор - он защитит от жары и поможет сделать вас менее узнаваемым. Лучше выбрать комфортную и неприметную одежду. Не забудьте надеть нижнее белье (на случай, если придется снять поврежденную верхнюю одежду). Избегайте больших сережек, нашейных украшений, шарфов и галстуков - чего угодно, за что легко схватить", - сообщается в документе.

Что следует делать участникам во время акции:

Точно выполнять указания волонтеров и организаторов;

Брать во внимание всю полученную от волонтеров информацию;

Соблюдать дистанцию между рядами и не растягиваться - в случае опасности соседи по колонне должны взять друг друга под руки и сцепить руки на груди - так нападающим не удастся вырвать кого-то из колонны;

Если пытаются вырвать флаг или плакат - не сопротивляться, лучше отдать его;

Не забывать смотреть по сторонам и следить за тем, что происходит внутри колонны;

Не паниковать. В случае опасной ситуации сразу обращаться к волонтерам;

Прийти с позитивным настроением и настроиться на Прайд-атмосферу, но помнить, что акция собирается с определенной правозащитной целью;

С уважением относиться к сотрудникам полиции, прессы и другим участникам Марша;

Иметь в виду, что участников, несущих плакат или транспарант, скорее всего будут фотографировать;

Вежливо отвечать на обращения сотрудников полиции, записать их фамилию и звание. В случае аналогичной просьбы - назваться и предъявить свои документы;

Пытаться предоставить помощь другим участникам акции.

Во время акции участникам не следует:

Общаться с оппонентами, реагировать на них словами или жестами, провоцировать их;

Покидать свое место в колонне;

Делать посты в соцсетях (до, во время и после Марша), указывая местонахождение;

Общаться с полицией, если к вам не обращались (кроме случаев, когда надо позвать на помощь);

Употреблять алкоголь и курить во время Марша;

Приносить с собой оружие, стекло, острые, колющие, режущие, взрывоопасные и другие запрещенные предметы;

Спорить с полицией, организаторами, волонтерами и другими участниками;

Призывать участников действовать вопреки указаниям организаторов;

Брать в руки любые предметы, "прилетевшие" со стороны оппонентов, или бросать что-то в ответ.

В этом году в рамках КиевПрайда пройдет 30 мероприятий под лозунгом "Страна свободна. Будь собой". Международный форум начнется с показа документальных фильмов об идентичности, сексуальности ЛГБТ-людей и публичном признании своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Закончится КиевПрайд-2018 традиционным маршем равенства. Он запланирован на 17 июня, организаторы ЛГБТ марша в Киеве ожидают 5000 участников.

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