14 июня начинается Чемпионат мира по футболу 2018. Его открывает торжественная получасовая церемония, после которой начнется первый матч мундиаля.

В российской столице уже вовсю готовятся к открытию ЧМ-2018, и обо всем, что там происходит, в режиме онлайн рассказывает специальный корреспондент "Страны" с места событий.

На поле выйдут команды России и Саудовской Аравии. Обе команды играют в группе А. Игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве, начало в 18.00 по киевскому времени. На поле будут присуствовать рефери из Бразилии и Аргентины. Главным судьей назначен аргентинец Нестор Питана.

18.14 Юрий Александрович Газинский родился 20 июля 1989 в городе Комсомольск-на-Амуре, что в Хабаровском крае страны, что когда-то называлась СССР, сейчас он российский футболист и полузащитник клуба "Краснодар", а также автор первого мяча Кубка мира и сборной России на нем заодно.

18.13 произнести фамилию голкипера сборной Саудовской Аравии непросто - Аль-Муаиуф, еслиничего не перепутал. Потому будет просто голкипер гостей. Ему еще не раз сегодня быть в центре внимания.

18.12 ГООООООЛ! Первый мяч Мундиаля на счету Газинского. Головин слева навесил в центр, где Газинский выиграл позицию и точно пробил головой в левый угол ворот гостей. 1:0

18.08 Атака россиян завершилась скидкой Фернандеса с правого фланга. Гол назревает.

18.07 Легкая паника в рядах гостей. Вратарь ломанулся из ворот зачем-то, потом вроде успокоился. Нервы, нервы.



18.05 - Первый угловой слева подает Жирков, но защитник саудитов на ближней штанге вынес мяч.

18.01 - Черчесов кому-то на трибунах передает привет. Саламыч-то в форме, а как команда?

18.01 - ПОЕХАЛИ!

18.02 - Зимой саудиты провели хитрую комбинацию, договорившись с испанскими клубами об аренде сразу девяти игроков. Большинство из них ни разу не появились на поле в официальных матчах, но усердно тренировались. Трое из них попали в окончательную заявку на кубок мира: №8 Яхья аль-Шери, №18 Салем аль-Досари, и №19 Фахад аль-Муваллад. Двое из них сегодня в составе сборной.

17.58 Панорама Лужников, которые ждут старта Мундиаля.

17.55 "Дорогие друзья! Добро пожаловать на чемпионат мира", - начал речь на русском глава ФИФА Инфантино. Теперь говорит по-арабски что-то. "Спасибо, Москва! Спасибо, Россия! - заключил Инфантино.

17.54 "Желаю всем игрокам успехов, а болельщикам - незабываемых впчатлений. Добро пожаловать в Россию", - завершил свое выступление Владимир Путин.

17.53 Главным арбитром сегодняшнего матча будет аргентинец Нестор Питана.

17.42 32 артиста представляют страны-участницы чемпионата мира. Газон убирают и готовят уже к футболу.

17.41 Первый удар от Роналдо, мальчика по имени Гриша и талисмана Кубка мира - волка по кличке Забивака!

17.39 Вышла Виктория Лопырева, которая вынесла на поле официальный мяч ЧМ-2018, что побывал на МКС!

ТАК! Тут Робби Уильямс на открытии чемпионата фак в камеру показал. Такого на Первом канале еще не былоhttps://t.co/BcAw6TfzzZ pic.twitter.com/xHOH0Pfc3d — Телеканал Дождь (@tvrain) 14 июня 2018 г.

17.38 Робби Уильямс элегантно показал Fuck в камеру. Что еще ждать от человека, который исполнил песню Party like a Russian? Гонорар вернет? Или это в рамках контракта? Или своим землякам показал, которые его не поняли? Остается только догадываться кому именно этот фак предназначался, но зато теперь любой мужчина, который смотрел эту трансляцию легко может показать фак Робби Уильямсу в ответ.

17.37 Наблюдаем дуэт Уильямса и знаменитой российской оперной дивы Аиды Гарифуллиной.

17.35 На поле появилось слово "Любовь" под песню Уильямса, а затем и его перевод на язык межнационального общения - "Love".

17.33 Легендарный бразилец Роналдо замечен на стадионе. Грузноват стал Зубастик. Он должен нанести первый удар по замыслу организаторов.

17.32 Английский певец Робби Уильямс вышел на поле за руку с мальчиком и начал исполнять песню. Говорят, что в Англии не верят, что можно настолько любить деньги. Английская пресса негативно настроена в отношении России и всего, что тут происходит, как известно.

17.28 Состав сборной Саудовской Аравии:

Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани, Отайф, Аль-Доссари, Аль-Фаридж, Аль-Джассим, Аль-Шехри, Аль-Сахлави.

17.20 Состав сборной России:

Россия: Акинфеев - Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков - Газинский, Зобнин - Самедов, Дзагоев, Головин - Смолов.

Запасные: Лунев, Габулов, Семенов, Кудряшов, Гранат, Смольников, Черышев, Кузяев, Ан. Миранчук, Ерохин, Дзюба, Ал. Миранчук.

Состав команд

В составе сборной России на поле ориентировочно выйдут: Акинфеев – Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Жирков – Зобнин, Кузяев, Дзагоев, Самедов, Головин – Федор Смолов.

Саудовская Аравия скорее всего выйдет на после в таком составе: Аль-Муаиуф – Хаусави, Хавсави, Аш-Шахрани, Аль-Бурайк – Утаиф, Аль-Фарадж, Аш-Шехри, Аль-Джассим, Ад-Даусари – Аль-Муваллад.

Оценочная стоимость всех футболистов сборной России -161,83 млн евро, по этому критерию она находится на 18 месте среди сборных ЧМ-2018). Футболисты Саудовской Аравии оцениваются в 18,83 млн и занимают 31 место.

По рейтингу ФИФА обе команды - две самые слабые сборные ЧМ-2018. В самой России свою команду также считают самой слабой в истории. В частности, экс-игрок национальной команды Андрей Канчельскис заявил: "Это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни".

Шансы на победу

В рейтинге FIFA за июнь Россия занимает 70 место, а соперники из Садовской Аравии - 67. Сборные двух стран играли между собой 25 лет назад, но не на турнирах. Это был товарищеский матч, который состоялся в октябре 1993 года. Тогда победила Саудовская Аравия со счетом 4:2.

Сейчас же у букмекеров фаворитами считаются россияне. На их успех ставки принимаются с коэффициентом 1,35-1,5. Ничья оценивается коэффициентом 4,2-4,6, а победа Саудовской Аравии - коэффициентом от 9 до 10,3. Наиболее вероятными считаются голы от Федора Смолова (1.95) и Артема Дзюбы (2.40).

Помимо этого, группа ученых из Германии и Бельгии попыталась предсказать результат мундиаля. По их мнению, Саудовская Аравия не сможет преодолеть групповой барьер. В свою очередь, Россия выйдет из группы и проиграет в 1/8 финала Испании.

Добавим, что за всю историю ЧМ страна-хозяйка ни разу не проигрывала в открывающем матче. Россия на ЧМ-2014 в Бразилии не выиграла ни одного матча. Последняя победа российской сборной на мундиалях случилась 5 июня 2002 года – команда обыграла соперников из Туниса. После этого было три поражения и две ничьи.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В последний день состоится финальный матч на стадионе "Лужники" в Москве, а полуфиналы перед ним - с Москве и Санкт-Петербурге.

Всего в рамках мундиаля пройдет 64 матча. Футбольные поединки будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов на Дону.

В Украине матчи Чемпионата мира по футболу покажет телеканал "Интер", а кроме того, восеьм матчей будут транслироваться на телеканале НТН.