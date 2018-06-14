НАК "Нафтогаз Украины" получил уведомление о том, что апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы ПАО "Газпром" на арбитражные решения в делах с Нафтогазом вынес решение о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса", - говорится в сообщении.

Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении.

В Нафтогазе заявили что решение не отменяет ареста активов Газпрома и не дает российской стороне возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитров в качестве компенсации.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Ранее "Страна" сообщала, что, под данным СМИ, коммерческий директор и глава "Нафтогаза" получат на двоих $13,9 миллионов премии.

Также в Голландии арестовали активы Газпрома для выплаты Украине 2,6 млрд долларов.