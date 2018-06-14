В Днепре патрульные полицейские передали врачам двух нетрезвых девочек 12 и 13 лет, которые поздно вечером гуляли в парке имени Глобы.

13 мая около 21:00 полицейские получили сообщение о том, что в парке два подростка ведут себя неадекватно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Днепра в Facebook.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что когда на место прибыли патрульные, информация подтвердилась - заявитель указал на девочек в грязной одежде и в неадекватном состоянии. У детей были признаки алкогольного опьянения.

"Как удалось выяснить, девочкам по 12 и 13 лет. Одна из них жительница Сум, которая, с ее слов, приехала в гости к подруге. Полицейские вызвали скорую помощь, которая госпитализировала детей. Также инспекторы вызвали представителя ювенальной превенции Днепровского отделения полиции и известили родителей детей о данном случае", - говорится в сообщении.

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