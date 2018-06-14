Нардеп группы "Воля народа" Сергей Шахов поделился подробностями аварии, в которую он попал в среду ночью под Лубнами Полтавской области.

Об этом Шахов написал на своей странице в соцсети Facebook

Как заявляет сам парламентарий, его машина столкнулась с авто, стоявшем поперек дороги с пьяным водителем за рулем. "Этой ночью ехал в Запорожье. Под Лубнами односторонняя дорога с отбойниками. Поперек дороги на неосвещенном участке стояла машина без габаритов. Оказалось, водитель пьяный, ударился в отбойник, стал поперек дороги. От столкновения с ним нашу машину кинуло на отбойник и далее – на обочину", - написал он.

В результате ДТП все остались живы, однако парламентарий заявил, что в результате аварии получил сильные ушибы. "Сам вызвал скорую и полицию. Пьяного забрала скорая – надеюсь, с ним все будет в порядке. Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать другие машины и регулировать движение – предотвратили пару столкновений", – сообщил Шахов.

Фото: facebook.com/ShahovSV

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Шахов родил новую депутатскую пословицу: "За правдой пойдёшь, ноги до ж@пы сотрёшь".

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