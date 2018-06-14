На реке Днестр, в Ивано-Франковской области пропал под водой 31-летний мужчина, который бросился спасать троих тонущих детей. Чрезвычайное происшествие случилось 13 июня, в 17.15, возле села Михальче Городенковского района. Об этом сообщает облгосдаминистрация Ивано-Франковской области.

"Во время отдыха трое детей начали тонуть в реке Днестр, и житель Ивано-Франковска вместе с женой бросился спасать детей. Мужчина, выталкивая детей из глубины, передал их супруге, а сам нырнул под воду, и больше не появлялся. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег. Состояние детей удовлетворительное", – сказано в сообщении.

На поиски пропавшего были направлены спасатели и водолазы, которые обследовали около 600 квадратных метров дна реки. Вечером поисковые работы приостановлены. Утром 14 июня поисковые работы продолжились, пока об обнаружении тела не сообщается.

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