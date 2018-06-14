Полузащитник чемпионов мира, сборной Германии, Тони Кросс в день открытия Мундиаля, рассказал о том, что нужно сделать его команде, чтобы отстоять титул чемпионов мира.

Каждый футболист сборной Германии должен поработать над верой в себя, чтобы команда смогла снова победить, уверен Тони Кроос, передает ТАСС.

"На таком турнире каждый игрок должен верить в себя. Это то, над чем нужно поработать, то, что должно прийти в ближайших играх. В каждом матче нужно быть лучше, надо верить в себя. Каждый футболист сам работает над этим, я убежден, что все получится, в любом случае мы хотим, чтобы мы снова стали чемпионами мира, поэтому нужно избежать каких-то конфликтов.

Нам нужно быть сконцентрированными на игре с мексиканцами. Гарантий, что в этом году мы повторим успехи прошлых лет, нет, но, тем не менее, мы будем стараться", - сказал Кроос.

Помимо команды Мексики (матч 17 июня), на групповом этапе чемпионата мира немцы сыграют со сборными Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Ранее "Страна" сообщала, что спортивные аналитики, на основе статистических данных отдали победу на Мундиале сборной Бельгии.

Также мы рассказывали, что на церемонии открытия ЧМ - 2018 Робби Уильямса попросили не петь хит Party Like A Russian про русского олигарха.