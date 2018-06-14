Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 28-29 июня намерены подтвердить продление экономических санкций против РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Европейского совета сообщает ТАСС.

"Я ожидаю, что лидеры выразят политическую поддержку продлению санкций, связанных с Украиной и Крымом", - отметил представитель пресс-службы.

При этом он добавил, что в официальную повестку дня саммита тема санкций не входит, однако входит обсуждение последствий "дела Скрипаля".

23 июня истекают санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые запрещают европейскому бизнесу практически любые контакты с полуостровом, а также выдачу виз его жителям. Этот блок санкций продлевается на год и, с очень высокой вероятностью, будет продлен в срок, до саммита ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что Австрия предложила пересмотреть политику санций в отношении России.

Также США грозят санкциями компаниями из ЕС, принимающим участие в строительстве Северного Потока-2.