Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует поехать в Украину 18 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я планирую поехать в понедельник в Херсон в СИЗО где содержится Вышинский, ваш коллега журналист", - сообщила Москалькова журналистам в четверг в Екатеринбурге и добавила, что затем она посетит Одессу и Киев.

А до этого, 16 июня, российский омбудсмен планирует встретиться в Омске с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

"Если я буду ей нужна здесь, и если органы ФСИН сочтут, что я должна сопровождать, то я буду сопровождать ее в Челябинске, Салехарде и в других регионах", - сказала Татьяна Москалькова.

"В списке граждан РФ, которые находятся сегодня под стражей, тот, что я представила Денисовой, 34 человека. Это два зеркальных списка по 34 человека. Но я оставляю за собой право расширения этого списка. Как и Людмила Денисова", - сказала омбудсмен РФ.

Всего, по ее словам, в Украине в местах лишения свободы, в местах принудительного содержания в СИЗО и в колониях находятся более 400 граждан России, совершивших преступления разной степени тяжести, в том числе уголовные.

"Как омбудсмен, согласно своему мандату, я могу проверить условия, порядок содержания под стражей, оказания медицинской помощи, и нет ли применения насилия или других незаконных методов, связанных с содержанием под стражей", - отметила Москалькова.

Также она сообщила, что в своем ежегодном докладе обратит внимание на защиту прав журналистов.

"Я буду в своем докладе специально писать раздел о защите прав журналистов. Потому что задержание и обвинение журналиста за его профессиональную деятельность на Украине - это грубейшее нарушение международных прав, нравственного подхода к человеческому исполнению своего служебного долга", - заявила Москалькова.

Ранее Татьяна Москалькова заявляла, что в Украине кроме журналиста Кирилла Вышинского, она хотела бы посетить еще троих заключенных: активистку "Волонтеры Победы" Елену Одновол, а также военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Ранее "Страна" писала о том, что омбудсмен Денисова прибыла в Москву, чтобы встретиться с украинскими политзаключенными.

Также мы сообщали, что омбудсмен Денисова предупредила о "сафари" на участников ЛГБТ-марша в Киеве.