История с травмой полузащитника Ливерпуля и сборной Египта, которую он получил в киевском финале Лиги чемпионов, завершилась благополучно. Врачи сотворили чудо, и Мохаммед Салах сыграет в первом матче команды на ЧМ-2018 против Уругвая.

Об этом сообщает ESPN.

Главный тренер египтян Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции заявил, что 25-летний хавбек залечил травму и готов практически на 100%.

Накануне игрок вернулся к полноценным тренировкам и работал в общей группе. Матч Египет - Уругвай состоится завтра, 15 июня, начало в 15.00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщала, что на церемонии открытия ЧМ - 2018 Робби Уильямса попросили не петь хит Party Like A Russian про русского олигарха.

"Страна" также ведет онлайн - репортаж о первом дне Мундиаля.