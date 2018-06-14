Сегодня, 14 июня Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри 19 мая, отправилась в первое королевское турне.

Об этом сообщает Kensington Royal в Twitter.

Герцогине Сассекской выпала особая честь сопровождать королеву Елизавету II во время поездки в графство Чешир.

В Чешире королева и Меган будут присутствовать на открытии моста и театра.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Женщины к месту назначения приехали на королевском поезде, на котором обычно передвигаются сама королева, ее супруг принц Филипп и ее сын, принц Чарльз с женой Камиллой.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

В девяти вагонах поезда - спальные комнаты, ванные и столовая на 12 персон. Сегодняшняя поездка Меган Маркл - это проявление незаурядной благосклонности королевы Елизаветы к своему младшему внуку и его жене.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

К слову, такой чести пока не удостоилась старшая невестка - Кейт Миддлтон.

Напомним, вокруг отношения королевы Елизаветы II к Меган распространялось много слухов. В частности, поговаривали, что королева была крайне недовольна выбором своего внука принца Гарри и даже не хотела сначала давать ему разрешение на брак с Меган

Ранее "Страна" сообщала, что Меган Маркл нарушила королевский этикет на дне рождения Елизаветы ІІ.

Также журналисты узнали, что королева Елизавета подарила Гарри и Меган на свадьбу.