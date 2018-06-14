12 июня в Украину должны были прилететь два россиянина – представители крупного международного бизнеса, которые хотели инвестировать в Украину. Но одного из них в страну не пустили – депортировали прямо из аэропорта.

Об этом "Стране" рассказал совладелец торгового центра "Дрим Таун" Александр Меламуд, который организовывал предварительные переговоры с инвесторами.

"Оба прилетели в аэропорт "Жуляны", одного пропустили, а другого без всяких объяснений завели в комнату, продержали там пару часов, и вечерним самолетом отправили назад – депортировали. Никаких комментариев не давали, но понятно, что причина – в российском паспорте", - рассказал "Стране" Меламуд.

Имена инвесторов он не раскрывает. В итоге оба инвестора отказались от переговоров. Изначально они планировали вложить в Украину до $100 млн.

"Они хотели инвестировать в строительство предприятия по производству стройматериалов, и летели в Киев на предварительные переговоры. В частности, вопрос стоял о поиске площадки – они хотели, чтобы я им помог найти площадку для строительства завода или же найти готовые цеха, которые можно было бы переоборудовать. Потому что потребность в строительстве будет расти, а стройматериалов хорошего качества, которые частично выпускаются в Украине, не хватает уже сегодня – мы много стройматериалов импортируем, хотя могли бы сами производить. И они готовы были в это вкладывать – до инцидента в аэропорту. Теперь в обозримом будущем инвестировать в Украину они не будут, их проект заморожен", – рассказал "Стране" Меламуд.

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