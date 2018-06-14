Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, который уже называл команды, которые выйдут из групп в 1/8 чемпионата мира - 2018, заявил о том, что нынешней сборной Англии вполне по силам выиграть Мундиаль.

Об этом передает Daily Mail.

"У Англии хорошая группа молодых, но опытных футболистов. Все они играют в лучшей лиге мира, играют за сильнейшие команды, все имеют опыт выступления в Лиге чемпионов, где, естественно, высочайший уровень футбола.

Так что да, думаю, они могут выиграть чемпионат мира. Германия, Франция и Бразилия? Да, у них хорошие составы, но хороший состав не всегда дает хорошую команду", - заявил Моуринью.

Напомним, что согласно статистическому исследованию, которое провели аналитики ВВС чемпионом мира станет сборная Бельгии.

"Страна" ведет онлайн - репортаж о первом дне Мундиаля.