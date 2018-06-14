В Одессе правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению продуктов питания и бытовой химии с использованием известных торговых марок. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу управления защиты экономики.

В цеху, расположенном в Малиновском районе Одессы, осуществлялось кустарное производство и разлив в тару оливкового масла, фасовка кофе в зернах и стирального порошка под такими брендами, как Lavazza, Ideale, Deox, Rodis extra virgin olive oi, Antico Frantcic olive oil и т.д.

Во время обысков правоохранители обнаружили оборудование для изготовления, разлива и маркировки фальсифицированной продукции, более 40 тонн масла, 5 тонн расфасованной и готовой к реализации продукции, 65 мешков и 1200 пачек кофе, более 800 упаковок стирального порошка.

Как отметили в управлении защиты экономики, продукция цеха реализовывалась на рынках Одессы и области, а также в других регионах страны. Причем в ходе экспертного исследования оливкового масла было установлено, что продукция не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям и по своим физиологическим свойствам может представлять опасность для здоровья человека.

По данному факту начато уголовное производство по статье 227 Уголовного кодекса Украины (выпуск или реализация недоброкачественной продукции). Ведется следствие.

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