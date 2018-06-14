Пользователи WhatsApp западной Европы, южной Африки и Океании жалуются на сбои в работе мессенджера.

Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector.

Так, больше всего сообщений о проблемах с мессенджером зафиксировали из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Испании, Австрии, Словакии, Чехии и др. Также сбои зафиксировали в Израиле, ОАЭ (Дубай), ЮАР, Сингапуре, Гонконге, Индии.

70% пользователей заявили, что у них возникли проблемы с подключением, а 29% пожаловались, что не могут получать или отправлять сообщения.

Фото: downdetector.co.uk

Мессенджер WhatsApp с октября 2014 года принадлежит Facebook. Суточная аудитория приложения в июле текущего года преодолела отметку в 1 млрд человек.

Ранее "Страна" сообщала, что пользователи WhatsApp пожаловались на сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов.

Также WhatsApp запретит пользоваться мессенджером тем, кто младше 16 лет.