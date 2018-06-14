Повышение стоимости проезда в киевском общественном транспорте до 8 грн, которое было запланировано на 14 июля, могут отложить. Об этом сообщает "Сегодня".

В среду, 13 июня, на заседании комиссии Киевсовета по вопросам транспорта проголосовали за проект решения о запрете повышения тарифов до внедрения единого электронного билета и проведения независимого аудита "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса".

"Пока не внедрен единый билет, тарифы должны оставаться неизменными. За это время необходимо провести аудит, который даст понимание реальных затрат на метро и наземный транспорт", - заявил автор проекта решения Юрий Сиротюк.

Теперь этот проект решения должна рассмотреть бюджетная комиссия. Если его поддержат, то документ будет передан на голосование в Киевсовет.

Ранее "Страна" писала о том, что киевляне не поддержали повышение до 8 грн стоимости проезда в общественном транспорте.

Также мы сообщали, что Антимонопольный комитет отказался расследовать повышение платы за проезд в Киеве.