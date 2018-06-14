Для 1 200 британских болельщиков футбола, которые планировали вылететь в Россию на чемпионат мира по футболу, эти планы так и остались мечтой.

Им запретили выезжать из страны и временно отобрали загранпаспорта. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на Тhe Independent. Причиной таких жестких мер стало негативное прошлое болельщиков на стадионах Европы.

Заместитель начальника полиции Марк Робертс заявил, что перед стартом чемпионата мира на территории Великобритании была проведена операция по изъятию паспортов у тех фанатов, которые неподобающе себя вели на прошлых турнирах.

Сборная Англии на групповой стадии Мундиаля сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня), Панамы (24 июня) и Бельгии (28 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что на церемонии открытия ЧМ - 2018 Робби Уильямса попросили не петь хит Party Like A Russian про русского олигарха.