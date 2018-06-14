В Украине запретили пересчитывать осужденным срок тюремного заключения по "закону Савченко" после его отмены 20 июня 2017. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Объединенной палатой Верховного Суда в постановлении от 6 июня по инициативе ГПУ предоставлено правовое заключение по применению нормы закона Савченко (ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона Украины от 26.11.2015)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что в заключении Верховного Суда указано - правила зачисления предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных в ч. 1 ст. 72 УК Украины, нельзя считать определяющими "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины.

Таким образом, "закон Савченко" не применяется после вступления 21 июня 2017 в силу новой редакции этой нормы.

"Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день такого заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого Закона", - добавили в ГПУ.

Страна" ранее разобралась, под кого принимали и для чего отменили "закон Савченко".