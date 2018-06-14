Суд удовлетворил 39 исков от родственников военных, погибших во время крушения Ил-76 под Луганском к Минобороны. Они касаются возмещения морального вреда на общую сумму 19,5 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Суд обязал Минобороны выплатить по 500 тысяч гривен по каждому иску.

Заместителю руководителя антитеррористической операции генерал-майору Виктору Назарову было выдвинуто подозрение в халатности, которая привела к тому, что самолет сбили.

Судом установлено, что Назаров, будучи начальником штаба - первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей, небрежно отнесся к выполнению служебных обязанностей в боевой обстановке, вопреки требованиям руководящих документов не обеспечил должной изоляции аэродрома г. Луганск.

При назначении наказания суд учел, что Назаров совершил преступление по неосторожности, ранее не судим, имеет положительную характеристику, поэтому назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Решение суда обжаловано обвиняемым в апелляционной инстанции.

Проведение экспертизы продолжается. После получения соответствующего заключения, рассмотрение уголовного производства будет продолжено.

Напомним, что дело о сбитом в Луганске Ил-76 закрыто.

Как сообщала "Страна", в СБУ заявили, что Ил-76 с украинскими десантниками уничтожила ЧВК "Вагнера".