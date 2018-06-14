Ассоциация польских садоводов обратилась к правительству с просьбой ограничить импорт дешевой малины из Украины. Об этом сообщает Инфо-Шувар.

"Производители и Ассоциация польских садоводов уже обращаются к правительству с просьбой ограничить импорт дешевой малины из Украины, которая уже скоро появится на рынке Польши, а также проверить наличие заговора среди польских перерабатывающих предприятий", - говорится в сообщении.

Фермеры уже называют ситуацию критической для себя, прежде всего, с экономической точки зрения.

"Если цена будет сохраняться на том же уровне, нам грозит локальный экономический кризис", – отметил староста города Красник Анджей Маж.

Отмечается, что по состоянию на 13 июня 2018 года средняя цена за килограмм малины в городе Красник, что в Люблинском воеводстве в Польше, опустилась до критической отметки 2 злотых (0,47 евро/кг).

"Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в ее производство. Мне нужно чем-то обеспечивать семью. А малина - это сейчас мой единственный источник доходов, точно так же, как и у многих моих коллег", - отметил один из польских фермеров Кшиштоф Виртель.

В 2017 году средняя цена на малину в Польше составляла 3,5 злотых за килограмм. По состоянию на сегодня некоторые фермеры уже вынуждены распродавать свою ягоду почти на 75% дешевле.

Сезон малины в Украине начался неделю назад, за последнюю неделю средняя цена на эту ягоду упала более чем на 50% . Сегодня на рынке украинские фермеры предлагают свою малину по средней цене 60 грн/кг (1,95 евро/кг).

Ранее "Страна" писала о том, что в Антарктиде впервые собрали урожай: 18 огурцов и 70 редисок.

Также мы разбирались, почему в Украине обвалились цены на овощи и как долго они продержатся на минимуме.