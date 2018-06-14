В пятницу, 15 июня, из-за нестабильной погоды с дождями, грозами и даже градом украинцы могут страдать головной болью, сонливостью и жаловаться на снижение трудоспособности. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Уже сегодня утром на западе Украины - периодические дожди. А в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях - ситуация грозовая и ливневая.

Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильнющие ливни, град и шквалы. В течение дня, к вечеру, непогоду дотянет к Северу и через центральные области до Харьковщины. Днем, вероятно, затронет, север Одесской области. В Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухо и жарко", - пишет в соцсети синоптик.

По ее словам, 15 июня грозовые дожди накроют Запад, Север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, районы Кропивницкого. Возможны град и шквалы.

На Юге, Луганской, Донецкой, в районах Днепра ожидается солнечная сухая погода.

Температура воздуха завтра днем ​​+25 + 29 градусов, на юге и востоке + 27 + 33 градуса, местами до + 34 + 35 градусов, на Западе будет свежо, + 21 + 26 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается дождь с грозой, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет достигать +25, +26 градусов.

Погода - неустойчивая, даже если фронт и деликатно затрагивают вашу область. Поэтому сегодня-завтра возможны головная боль, сосудисто-костные некомфорты, сонливость и временное снижение работоспособности", - предупреждает Наталья Диденко.

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