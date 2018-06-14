В Украине билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд, а строительство 1 км наземной трубы будет стоить около 10 млн долл.

Об этом в комментарии УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров.

"По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - сказал он.

Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки.

"Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он.

Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. Расстояние меду городами 441 км, что обойдется в 4,4 млрд долларов.

"Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.

22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина сегодня подписала меморандум о сотрудничестве с Hyperloop.

Также Омелян открыл место для строительства тестовой площадки Hyperloop в Днепре.