Прокуратура завершила расследование жуткого убийства полковника Хараберюша
Прокуратура завершила досудебное расследование по факту взрыва автомобиля в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, прикрепила самодельное взрывное устройство к автомобилю.
Убедившись, что Хараберюш сел за руль и начал движение, девушка позвонила на номер оператора мобильной связи, установленном во взрывном устройстве, после чего раздался взрыв.
Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией ч. 3 ст. 258 УК Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
31 марта, в центральной части Мариуполя взорвался джип Toyota Land Cruiser. В нем погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.
Напомним, что появилось видео, как в Мариуполе взорвали джип полковника СБУ.
Как сообщала "Страна", подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе сделала громкое признание.