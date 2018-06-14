Прокуратура завершила досудебное расследование по факту взрыва автомобиля в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, прикрепила самодельное взрывное устройство к автомобилю.

Убедившись, что Хараберюш сел за руль и начал движение, девушка позвонила на номер оператора мобильной связи, установленном во взрывном устройстве, после чего раздался взрыв.

Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией ч. 3 ст. 258 УК Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

31 марта, в центральной части Мариуполя взорвался джип Toyota Land Cruiser. В нем погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

Напомним, что появилось видео, как в Мариуполе взорвали джип полковника СБУ.

Как сообщала "Страна", подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе сделала громкое признание.