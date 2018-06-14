Сегодня, 14 июня, сборная Испании провела свою первую тренировку под руководством нового тренера Фернандо Йерро, который возглавил команду два дня назад, после отставки Хулена Лопетеги.

О первом занятии с Йерро сообщает Чемпионат.

Фернандо Йерро озвучивает план занятий, фото: Чемпионат

Нужно отметить, что футболисты сборной Испании выглядели очень сосредоточенными. Практически никто не улыбался. После того как Фернандо Йерро назвал план занятий команда немного пробежалась и устроила силовую разминку. Затем работали с мячом в "квадрате".

В первом матче группового этапа чемпионата мира - 2018, который состоится уже завтра, 15 июня, и начнется в 21:00 по киевскому времени, сборной Испании предстоит встретиться с Португалией. Также подопечные Йерро сыграют с Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).

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