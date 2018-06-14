Без улыбок и полная сосредоточенность. Сборная Испании провела первую тренировку под руководством нового тренера
Сегодня, 14 июня, сборная Испании провела свою первую тренировку под руководством нового тренера Фернандо Йерро, который возглавил команду два дня назад, после отставки Хулена Лопетеги.
О первом занятии с Йерро сообщает Чемпионат.
Фернандо Йерро озвучивает план занятий, фото: Чемпионат
Нужно отметить, что футболисты сборной Испании выглядели очень сосредоточенными. Практически никто не улыбался. После того как Фернандо Йерро назвал план занятий команда немного пробежалась и устроила силовую разминку. Затем работали с мячом в "квадрате".
В первом матче группового этапа чемпионата мира - 2018, который состоится уже завтра, 15 июня, и начнется в 21:00 по киевскому времени, сборной Испании предстоит встретиться с Португалией. Также подопечные Йерро сыграют с Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).
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