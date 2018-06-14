20-летний гражданин Украины пытался провезти в Словакию под одеждой 2,5 кг марихуаны, которую он спрятал в бандаж. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Учитывая имеющуюся оперативную информацию о возможной попытке перемещения запрещенного вещества через пункт пропуска "Ужгород" военнослужащие Чопского отряда обнаружили нарушителя в рейсовом автобусе, следовавшем из Ужгорода в словацкий город Прешов. Во время оформления пассажиров правоохранители нашли на теле 20-летнего украинца три полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета, предположительно марихуана", - говорится в сообщении.

Фото:dpsu.gov.ua

После проведения всех неотложных процессуальных действий правонарушитель был передан работникам Национальной полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине добавили новые вещества в перечень наркотических средств.

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