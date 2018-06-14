Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня по ходатайству ПАО "Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", пишет "Интерфакс".

Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в релизе российской компании.

В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает "Газпром".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В связи с существенными, по мнению "Газпрома", процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной его отмене.

Ранее "Страна" сообщала, что коммерческий директор и глава "Нафтогаза" получат на двоих $13,9 миллионов премии - СМИ.

Также в Голландии арестовали активы Газпрома для выплаты Украине 2,6 млрд долларов.