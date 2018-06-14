В четверг, 14 июня, группа "Океан Эльзы" выпустила сингл под названием "В небо жене". Песня была представлена ​​в радиоэфире и онлайн.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Автор музыки и слов - Святослав Вакарчук. Как отмечают музыканты, мелодия появилась во время пребывания фронтмена "Океана Эльзы" в Стэнфордском университете зимой 2018 года. Там он учился и проводил джем-сейшены с друзьями.

"Во время одной из таких импровизаций и родилась мелодия, а вскоре, во время поездки по побережью Тихого океана Святославу пришли первые строки. Правда финальный текст композиции был написан уже в Украине", - говорится в сообщении.

В группе отметили, что новый сингл напомнил "Океан Эльзы" периода начала двухтысячных.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее Вакарчук вернулся из США и прокомментировал свое участие в выборах президента.

Как сообщала "Страна", The Washington Times назвала Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.