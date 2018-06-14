"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов к выходным дням по случаю празднования Дня Конституции. Об этом сообщается на сайте компании.

В течение выходных дней (28 июня - 1 июля) будет осуществлено более 44 дополнительных рейсов.

Так, дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева назначено на 7:28, прибытие в Ковель - на 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля с отправлением из Киева в 6:06 и прибытием в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейс 2 июля с отправлением из Николаева в 21:37 и прибытием в Киев в 13:14.

Поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы назначено на 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление назначено на 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля с отправлением из Львова в 09:15 и прибытием в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы графиковых поездов № 92 Константиновка – Одесса и № 787 Харьков – Константиновка.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" повышает цены на билеты в пиковое время.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" обнародовала список 23 дополнительных летних поездов.