Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит 34 украинских политзаключенных в России и Крыму.

Об этом рассказала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в Екатеринбурге, пишет "Интерфакс".

Москалькова посетит такое же число заключенных в Украине.

"Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", - сообщила Москалькова.

Первый визит Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Штыбликова. "Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6", - сказала Москалькова.

В СИЗО Симферополя Денисова должна увидеться с Владимиром Балухом, Владимиром Дудкой, Алексеем Бессарабовым, Евгением Пановым, Андреем Захтеем.

В свою очередь Москалькова планирует посетить журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров победы" Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова, Максима Одинцова, Виктора Агеева и других.

Первым местом, которое посетит Москалькова, станет СИЗО Херсона, где содержится Вышинский. Она вылетит туда в понедельник, 18 июня.

"У нас есть дорожная карта, все расписано по дням. Мы планируем завершить (посещения) до августа, если не будет никаких препятствий", - добавила уполномоченный по правам человека.

Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина. Он состоялся 9 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмен Денисова прибыла в Москву, чтобы встретится с украинскими политзаключенными.

Также российский омбудсмен собирается посетить Вышинского в украинском СИЗО.