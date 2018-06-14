Британская поп-звезда Робби Уильямс, который сегодня, 14 июня, споет на церемонии открытия чемпионата мира - 2018, не будет исполнять свой знаменитый хит о русском олигархе "Party Like A Russian" (Веселись, как русский).

"На церемонии я исполню целый ряд своих главных хитов. К сожалению, меня попросили не исполнять "Party Like A Russian". На самом деле мое решение не имеет никакого отношения к просьбе, я просто исполню свои главные хиты", - цитирует Уильямса Reuters.

Песня "Party Like A Russian" была выпущена Уильямсом в 2016 году. В ней он иронично показал образ жизни русского олигарха.

У героя клипа есть машина, которую он "засунул в самолет", а "самолет - в лодку", а лодка занимает "половину западного полушария". В клипе певец в дорогом особняке командует танцующими балеринами и кричит: "Спасибо! У нас есть золото и есть душа".

Видео: facebook.com/robbiewilliams

Церемония открытия чемпионата мира - 2018 состоится сегодня, 14 июня, перед матчем Россия - Саудовская Аравия, и начнется в 17:30 по киевскому времени. Помимо Уильямса в ней примут участие оперная дива Аида Гарифуллина и бывший футболист сборной Бразилии Роналдо.

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