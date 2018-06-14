Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о предложении правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Об этом пишет "Газета.ру".

По словам главы правительства, реформа начнется в 2019 году.

"Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году", — сказал Медведев.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Но за данный законопроект еще должна проголосовать Государственная дума России.

При этом Медведев отметил, что пенсии для россиян будут повышаться на 1000 рублей в год.

Ранее "Страна" сообщала, что Путину предложили сократить 30% чиновников в России.

Также отмена права на досрочный выход украинцев на пенсию названа неконституционной.