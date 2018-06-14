Жебривский заявил о двух кандидатах на пост губернатора Донецкой области
Президент Петр Порошенко рассматривает две кандидатуры на должность донецкого губернатора.
Об этом бывший председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДОВГА) Павел Жебривский сказал на пресс-конференции, передают "Украинские новости".
"Я подал ему 2 кандидатуры. Их кандидатуры еще рассматриваются, консультации продолжаются", - сообщил Жебривский.
Он отказался назвать их фамилии, но отметил, что это - достойные люди.
Жебривский также сообщил, что 14-15 июня будет говорить с Президентом по поводу своего следующего места работы.
Экс-губернатор также подчеркнул, что его отставка была неожиданной для главы государства.
Ранее "Страна" сообщала, что Жебривский еще раз встретится с Порошенко для новой должности.
Также Жебривский отметил свою отставку вечеринкой в загородном клубе Лимана.