Президент Петр Порошенко рассматривает две кандидатуры на должность донецкого губернатора.

Об этом бывший председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДОВГА) Павел Жебривский сказал на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Я подал ему 2 кандидатуры. Их кандидатуры еще рассматриваются, консультации продолжаются", - сообщил Жебривский.

Он отказался назвать их фамилии, но отметил, что это - достойные люди.

Жебривский также сообщил, что 14-15 июня будет говорить с Президентом по поводу своего следующего места работы.

Экс-губернатор также подчеркнул, что его отставка была неожиданной для главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что Жебривский еще раз встретится с Порошенко для новой должности.

Также Жебривский отметил свою отставку вечеринкой в загородном клубе Лимана.