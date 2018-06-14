Чемпионат мира по футболу в России вышел на первое место в поиске Google.

Об этом свидетельствуют аналитические данные трендов Google за 14 июня.

Запрос "ЧМ-2018" обошел в поисковике "День медика 2018", "Анджелину Джоли" и роман российского репера Элджея и ведущей "Орла и решки" Насти Ивлеевой.

Фото: trends.google.com.ua

При этом, судя по статистике из регионов, активнее всего о ЧМ-2018 гуглят в Крыму, затем следуют Луганская, Харьковская и Донецкая области.

Фото: trends.google.com.ua

Ранее "Страна" разбиралась, что ждет украинцев на ЧМ-2018 в России.

Также "Страна" публиковала расписание игр, результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.