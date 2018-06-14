В Москве, на стадионе Лужники, сегодня в 17:30 начнется открытие Чемпионата мира по футболу.
Это эпохальное для Москвы событие вызвало споры в Украине. Пока власти раздумывали над тем, запрещать или нет трансляцию матчей чемпионата, тысячи украинцев поехали в Россию смотреть футбол - а миллионы намерены сделать это дома.
Украинский сегмент интернета тоже лихорадит. Несмотря на призывы лояльных к власти активистов бойкотировать Чемпионат, он уже второй день подряд выходит на первое место в тренды Google по Украине.
Это означает, что миллионы простых украинцев интересуются ЧМ-2018 несмотря на бойкоты.
Учитывая большой общественный интерес к матчу, "Страна" будет вести онлайн-дневник чемпионата мира по футболу. О событиях из России расскажет наш спецкор Валерия Ивашкина.
Мы также будем делать обзоры ключевых матчей и освещать все важные околофутбольные события.
Сегодня мы расскажем, что происходит в первый день чемпионата - на его открытии и первом матче между Россией и Саудовской Аравией.
Текстовая трансляция первого дня ЧМ-2018
15:57 А вы знали, что саудовских футболистов называют "восточными бразильцами"?
15:48 Фанаты Саудовской Аравии в московском аэропорту Шереметьево.
Фото "Страны"
15:39 Букмекеры ставят на победу Германии и Бразилии. Худшие шансы - у Саудовской Аравии, с которой сегодня играют россияне, и у Панамы. У самой России вероятность одержать финальную победу оценивается в полтора-два процента.
15:31 Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что сборной Англии по силам взять кубок Мундиаля.
15:23 Песня Семена Слепакова "Олé-Олé-Олé" о Чемпионате мира, где он называет российскую команду "г...ном", вызвала заочный спор певца с главой Чечни с Рамзаном Кадыровым.
Именно Кадырова Слепаков предложил в шутку сделать главным тренером сборной России - мол, только он со своими методами может вывести неудачную российскую команду в финал.
Ролик набрал в YouTube уже более 6 миллионов просмотров. Кадыров назвал юмор Слепакова "низкопробным", но похвалил его за остроумие и ответил ему тоже в стихах, пригласив Слепакова в Чечню. Тот ответил, что ехать туда не боится, потому что "до Лермонтова мне еще далеко" (поэта убили на Кавказе во время дуэли - ред.).
15:12 Нацдружины накануне подошли к зданию "Интера" и с криками "За Родину" наклеили на него несколько листовок против трансляции чемпионата.
В сети на это отреагировали неоднозначно:
"А украинские националисты хоть раз оклеят здание Кабмина листовками против тарифов? Против бедности? Против коррупции? Или на кого хозяин натравит, там и националисты?", - удивляется блогер Александр Скубченко.
15:05 Напомним, что сегодня в 18:00 состоится первый матч Чемпионата - между Россией и Саудовской Аравией.
В Украине этот матч, судя по Google-трендам, вызывает массовый интерес. Наверное, главным образом из-за того, как сыграют россияне.
"Все понимают, что это это нерукопожатно, но вопросы тем не менее задают.
За кого вы болеете - за Россию или Саудовскую Аравию?", - пишет в Facebook журналист Денис Попович.
15:04 Фан-зона на Воробьевых горах в Москве.
Фото - Twitter
15:02 Болельщики Саудовской Аравии, которая будет играть сегодня против России, поют в центре Москвы.
Саудиты распеваются pic.twitter.com/xSQ5uZldCK— Киса и Ося (@titojiv) 14 июня 2018 г.
14:59 По данным британской газеты Independent, Лондон запретил тысяче с лишним футбольных хулиганов отправляться на ЧМ в Россию. Их попросили сдать загранпаспорта, пишут российские СМИ.
14:52 Одна из самых популярных сегодня песен Робби Уильямса. Интересно, он будет ее петь на открытии?
14:40 В соцсетях сходят с ума от чемпионата и публикуют вот такие картинки.
14:30 Сборная испании провела свою первую тренировку с новым тренером Фернандо Йерро.
Фото - Чемпионат
14:11 Стало известно, какую песню сегодня точно не будет петь Робби Уильямс, который выступает на открытии Чемпионата.
"На церемонии я исполню целый ряд своих главных хитов. К сожалению, меня попросили не исполнять "Party Like A Russian". На самом деле мое решение не имеет никакого отношения к просьбе, я просто исполню свои главные хиты", - заявил он.
13:36 Британские аналитики вычислили, что в финал чемпионата выходит... Бельгия. Она же и одерживает победу на ЧМ. Неожиданный прогноз.
13:00 Разобрались, как пройдет церемония открытия чемпионата. Будет недолго, но весело. А потом сразу первый матч: Россия - Саудовская Аравия.
12:52 В тюрьме городка Пуэрто-Мадрин (Аргентина) назревает бунт: здесь уже третий день поврежден телевизионный кабель. Заключенные опасаются, что пропустят матчи ЧМ-2018 и даже объявили голодовку, чтобы тюремное начальство скорее починило ТВ.
09:42 "Страна" сделала подборку главных событий первого тура Мундиаля.
09:23 Футболисты сборной Англии, которая прибыла в Россию на ЧМ, хлеб-соль взяли, но так и не попробовали. Оказывается, они приехали со своими поварами, чтобы не отравиться в новой стране и не сорвать свое участие в чемпионате.