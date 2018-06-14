В Москве, на стадионе Лужники, сегодня в 17:30 начнется открытие Чемпионата мира по футболу.

Это эпохальное для Москвы событие вызвало споры в Украине. Пока власти раздумывали над тем, запрещать или нет трансляцию матчей чемпионата, тысячи украинцев поехали в Россию смотреть футбол - а миллионы намерены сделать это дома.

Украинский сегмент интернета тоже лихорадит. Несмотря на призывы лояльных к власти активистов бойкотировать Чемпионат, он уже второй день подряд выходит на первое место в тренды Google по Украине.

Это означает, что миллионы простых украинцев интересуются ЧМ-2018 несмотря на бойкоты.

Учитывая большой общественный интерес к матчу, "Страна" будет вести онлайн-дневник чемпионата мира по футболу. О событиях из России расскажет наш спецкор Валерия Ивашкина.

Мы также будем делать обзоры ключевых матчей и освещать все важные околофутбольные события.

Сегодня мы расскажем, что происходит в первый день чемпионата - на его открытии и первом матче между Россией и Саудовской Аравией.

Текстовая трансляция первого дня ЧМ-2018

15:57 А вы знали, что саудовских футболистов называют "восточными бразильцами"?

15:48 Фанаты Саудовской Аравии в московском аэропорту Шереметьево.

Фото "Страны"

15:39 Букмекеры ставят на победу Германии и Бразилии. Худшие шансы - у Саудовской Аравии, с которой сегодня играют россияне, и у Панамы. У самой России вероятность одержать финальную победу оценивается в полтора-два процента.

15:31 Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что сборной Англии по силам взять кубок Мундиаля.

15:23 Песня Семена Слепакова "Олé-Олé-Олé" о Чемпионате мира, где он называет российскую команду "г...ном", вызвала заочный спор певца с главой Чечни с Рамзаном Кадыровым.

Именно Кадырова Слепаков предложил в шутку сделать главным тренером сборной России - мол, только он со своими методами может вывести неудачную российскую команду в финал.

Ролик набрал в YouTube уже более 6 миллионов просмотров. Кадыров назвал юмор Слепакова "низкопробным", но похвалил его за остроумие и ответил ему тоже в стихах, пригласив Слепакова в Чечню. Тот ответил, что ехать туда не боится, потому что "до Лермонтова мне еще далеко" (поэта убили на Кавказе во время дуэли - ред.).

15:12 Нацдружины накануне подошли к зданию "Интера" и с криками "За Родину" наклеили на него несколько листовок против трансляции чемпионата.

В сети на это отреагировали неоднозначно:

"А украинские националисты хоть раз оклеят здание Кабмина листовками против тарифов? Против бедности? Против коррупции? Или на кого хозяин натравит, там и националисты?", - удивляется блогер Александр Скубченко.

15:05 Напомним, что сегодня в 18:00 состоится первый матч Чемпионата - между Россией и Саудовской Аравией.

В Украине этот матч, судя по Google-трендам, вызывает массовый интерес. Наверное, главным образом из-за того, как сыграют россияне.

"Все понимают, что это это нерукопожатно, но вопросы тем не менее задают.

За кого вы болеете - за Россию или Саудовскую Аравию?", - пишет в Facebook журналист Денис Попович.

15:04 Фан-зона на Воробьевых горах в Москве.

Фото - Twitter

15:02 Болельщики Саудовской Аравии, которая будет играть сегодня против России, поют в центре Москвы.

14:59 По данным британской газеты Independent, Лондон запретил тысяче с лишним футбольных хулиганов отправляться на ЧМ в Россию. Их попросили сдать загранпаспорта, пишут российские СМИ.

14:52 Одна из самых популярных сегодня песен Робби Уильямса. Интересно, он будет ее петь на открытии?

14:40 В соцсетях сходят с ума от чемпионата и публикуют вот такие картинки.

14:30 Сборная испании провела свою первую тренировку с новым тренером Фернандо Йерро.

Фото - Чемпионат

14:11 Стало известно, какую песню сегодня точно не будет петь Робби Уильямс, который выступает на открытии Чемпионата.

"На церемонии я исполню целый ряд своих главных хитов. К сожалению, меня попросили не исполнять "Party Like A Russian". На самом деле мое решение не имеет никакого отношения к просьбе, я просто исполню свои главные хиты", - заявил он.

13:36 Британские аналитики вычислили, что в финал чемпионата выходит... Бельгия. Она же и одерживает победу на ЧМ. Неожиданный прогноз.

13:00 Разобрались, как пройдет церемония открытия чемпионата. Будет недолго, но весело. А потом сразу первый матч: Россия - Саудовская Аравия.

12:52 В тюрьме городка Пуэрто-Мадрин (Аргентина) назревает бунт: здесь уже третий день поврежден телевизионный кабель. Заключенные опасаются, что пропустят матчи ЧМ-2018 и даже объявили голодовку, чтобы тюремное начальство скорее починило ТВ.

09:42 "Страна" сделала подборку главных событий первого тура Мундиаля.

09:23 Футболисты сборной Англии, которая прибыла в Россию на ЧМ, хлеб-соль взяли, но так и не попробовали. Оказывается, они приехали со своими поварами, чтобы не отравиться в новой стране и не сорвать свое участие в чемпионате.