В Подмосковье скончался известный режиссер Станислав Говорухин. Ему было 82 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сейчас активно решается вопрос о похоронах и месте захоронения. Скорее всего, Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

За свою долгую кинематографическую жизнь режиссер поставил 23 картины, написал 22 сценария - в том числе самого кассового фильма в истории советского и российского кино "Пираты XX века".

"Страна" вспомнила, чем прославился у советских и украинских зрителей знаменитый режиссер.

Биография и творчество Говорухина

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Его мать была портнихой, растила детей одна и об отце никогда не рассказывала. Она умерла рано - в возрасте 52 лет. Только после этого Станислав Говорухин со старшей сестрой Инессой сделал запрос в КГБ и узнал, что его отец, донской казак Сергей Георгиевич Говорухин, был репрессирован в 1938 году и расстрелян в Сибири.

Будущий режиссер окончил Казанский университет по специальности геолог, но работал в этой профессии всего около года. В 1959-м Станислав устроился в одну из телестудий Казани, где работал следующие два года: был режиссером, оператором, автором, ведущим.

В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году он перебрался в Москву, где поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Его первой работой была короткометражка "Аптекарша" в рамках курсового проекта.

Работа Говорухина на Одесской киностудии

В 1966 году Станислав с отличием закончил ВГИК и вместе с сокурсником Борисом Дуровым поехал в Одессу, где получил предложение снять фильм об альпинистах. Несколько месяцев спустя в прокат вышла знаменитая "Вертикаль" с Владимиром Высоцким.

На съемках Говорухин и Высоцкий сдружились и потом всю жизнь поддерживали общение. Знаменитый бард снялся в одном из главных фильмов Говорухина, который сделал его поистине культовым режиссером - "Место встречи изменить нельзя".

Это кино по праву считается лучшим фильмом о советской милиции - его даже во время независимой Украины изучали в специализированных вузах для подготовки офицеров МВД. Высоцкий там сыграл начальника отдела угро по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова.

За время работы на Одесской киностудии с 1967 по 1987 годы Говорухин сняла такие фильмы, как "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Контрабанда", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна","В поисках капитана Гранта", "Десять негритят" и другие.

"В поисках капитана Гранта" - это еще одно практически культовое - теперь уже детское - кино. Вообще, Говорухин был режиссером-универсалом - он умел снимать во многих жанрах: от приключений до детективов и драм. Причем, "прыгая" от взрослых фильмов к детским.

Все свои классические работы (за исключением разве что "Ворошиловского стрелка") Говорухин снял на Одесской киностудии - то есть, в Украине.

Московский период Говорухина

С 1987 года Говорухин стал работать на Мосфильме. Среди его фильмов известны "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи".

Кроме того, Говорухин сам сыграл 18 ролей. Наиболее известные актерские работы Говорухина - криминальный босс Крымов в фильме "Асса" Сергея Соловьева и комдив в "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского.

После переезда в Москву Говорухин организовал Одесский кинофестиваль "Золотой Дюк" и сделался его президентом, но до распада СССР мероприятие успело пройти лишь трижды.

В 1985 году режиссер активно включился в политическую деятельность. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов. В 2000 году Говорухин баллотировался в президенты Российской Федерации и набрал менее чем полпроцента голосов избирателей. После выборов Говорухин сказал: "Путин обязан своей победой рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует".

В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия" и стал активно поддерживать Путина. На выборах президента РФ в 2012 году Говорухин возглавлял его предвыборный штаб. В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.

Говорухин за свою жизнь был дважды женат. От первого брака у него был сын Сергей, который пошел по стопам отца и стал режиссером и сценаристом. Он умер в 2011 году от инсульта в возрасте 50 лет.

Говорухин и Украина

В марте 2014 года Говорухин в числе первых подписал открытое обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму. Он объяснил журналистам свою позицию в отношении Украины так: "Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал".

В ответ на это местные активисты установили на Одесской киностудии доску с изображением режиссера в виде скорпиона с человечьей головой и списком десяти картин, которые он снял там.

Также после кровавых событий в Одессе 2 мая 2014 года он заявил: "Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. Трусливый народ — одесситы. Я их хорошо знаю".

Режиссер высказывался и об отношениях Украины с Россией: "Как гражданин, я понимаю: мы поссорились с Украиной на всю жизнь… Такую кровь не смоешь. Может, через сто лет и помиримся, если Земля еще будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков".

В Украине Говорухина занесли на сайт "Миротворец".

Цитаты Станислава Говорухина

"Когда существовал железный занавес, у нас была могучая держава! Я считаю правильным отгородиться хоть немножко от враждебного Запада и перестать им навязывать свою дружбу. Они никогда нашими друзьями не были".

"Знаете, что такое для меня патриотизм? Нужно относиться к своей родине, как к своей матери. У нее много недостатков. Не всегда она правильно себя ведет. Но она мать!"

"У них, у Запада, существует стереотип представления о нашей стране. И наши кинематографисты их неразвитым вкусам потакают".

"Прекрасно отдаю себе отчет в том, что уже и мозги не те, и смелость не та, но при этом уверен: все равно я еще могу оставаться на коне".

"Если бы я не занялся политикой, и меня не было бы в Думе, в парламенте, то сегодня мы не видели бы вот этого возрождения российского кинематографа".

"Женщина умнее мужчины. Мужчина думает о будущей карьере, а женщина - о детях, а значит, о том, в какой стране они будут жить, что будет с этой страной".

"Все дело в заднице: мужчина может сидеть двенадцать часов за столом, а женщина - нет. Поэтому есть великие писатели и нет великих писательниц".