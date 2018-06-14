Народный депутат от "Воля народа" Сергей Шахов попал в дорожно-транспортное происшествие в Полтавской области. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП пока не известны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции.

Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался.

Буду держать вас в курсе дела, особенно тех 100 человек, которые написали и позвонили мне за последний час", - написал в соцсети Сергей Шахов.

"Тойота", в которой на пассажирском сидении ехал нардеп, столкнулась с автомобилем "Форд". Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Фото: Нацполиция

По его словам, ДТП произошло сегодня ночью в Лабинском районе на Полтавщине. В результате аварии 28-летний водитель автомобиля "Форд" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Ранее "Страна" писала о том, что на трассе Киев - Чоп лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы.

Также мы сообщали, что в Украине собираются создать базу данных ДТП.