Помощник Владимира Путина Владислав Сурков, вновь назначенный на свой пост в администрации президента после инаугурации, продолжит курировать вопросы Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Сурков был переназначен на должность помощника президента России специальным указом.

В мае источник сообщил журналистам, что в новой архитектуре администрации президента России Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением.

"Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Сурков может уйти в результате кадровых перестановок в администрации Путина.

Однако позже стало известно, что Сурков сохранил пост помощника президента Путина.