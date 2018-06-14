Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies подписали меморандум о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Соответствующий меморандум сегодня был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop, пишет пресс-служба министерства.

Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop – генеральный директор компании Дирк Алборн.

"Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве с компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop – транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий", – сказал Владимир Омелян.

Владимир Омелян добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира.

Меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

Ранее "Страна" сообщала, что Омелян открыл место для строительства тестовой площадки Hyperloop в Днепре.

Также "Не сейчас, а в перспективе". Омелян проведет заседание по строительству Hyperloop в Днепре.